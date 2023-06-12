Suriye Dışişleri Bakanı’ndan Suudi Arabistan’a ziyaret

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ı bir kez daha ziyaret etti

Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan’ın daveti üzerine ülkeye giden Faysal Mikdad’ın ziyareti iki gün sürecek.

Arap Birliği ülkelerinin dışişleri bakanlarının Pasifik Adası’nda mevkidaşlarıyla bir araya gelecekleri belirtilen El-Vatan gazetesinin haberine göre, Mikdad’ın gerçekleştirilecek olan ikinci görüşmeye Şam yönetiminin temsilcisi olarak katılacak.

3 ay içerisinde Riyad’ı 3 kez ziyaret eden Mikdad, ilk ziyaretini 1 Nisan’da, ikinci ziyaretini ise Cidde zirve toplantısına yaptı.

Aynı haberin devamında Mikdad ve Bin Ferhan’ın her iki ülke arasındaki ortak konuları görüşecekleri kaydedildi.

