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10 Haz 2023 17:13

BAE lideri Şampiyonlar Ligi final maçı için Türkiye'ye gidiyor

BAE lideri Şampiyonlar Ligi final maçı için Türkiye'ye gidiyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için Türkiye'ye gidiyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı, Manchester City ile Inter arasında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

"Gulfnews24" internet sitesine göre; BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Manchester City'i desteklemek için Türkiye'yi ziyaret edecek.

Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan'ın şirketi City Football Group (CFG), İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin sahibdir.

Yaklaşık 400 milyon kişinin ekran başından takip etmesi beklenen maç, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak.

News Code 1909774

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