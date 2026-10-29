Suudi Arabistan’ın Taiz’e hava saldırısında 12 sivil şehit oldu

El-Mesire televizyonunun haberine göre Yemen Sağlık Bakanlığı, Suudi Arabistan’ın Taiz vilayetinin Makbana ilçesine bağlı El-Berh bölgesinde bir yerleşim evini hedef alan hava saldırısında 12 sivilin şehit olduğunu bildirdi. Şehit olanların çoğunun kadın ve çocuklardan oluştuğu belirtildi.

Habere göre saldırıda, Yemenli Tofik el-Kuz’a ait ev hedef alındı. Saldırıda üç kişi de yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Öte yandan, Arap kaynakları, Yemen silahlı kuvvetlerinin düzenlediği saldırının ardından Suudi Arabistan’ın doğusundaki Dammam Havalimanı’nda uçuşların yeniden durdurulduğunu bildirdi.