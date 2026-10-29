  1. Dünya
  2. Ortadoğu
29 Eki 2026 17:57

Suudi Arabistan’ın Taiz’e hava saldırısında 12 sivil şehit oldu

Suudi Arabistan’ın Taiz’e hava saldırısında 12 sivil şehit oldu

Yemen Sağlık Bakanlığı, Suudi Arabistan’ın Taiz vilayetindeki Makbana ilçesine bağlı El-Berh bölgesinde bir eve düzenlediği hava saldırısında, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 12 sivilin şehit olduğunu, 3 kişinin de ağır yaralandığını açıkladı.

El-Mesire televizyonunun haberine göre Yemen Sağlık Bakanlığı, Suudi Arabistan’ın Taiz vilayetinin Makbana ilçesine bağlı El-Berh bölgesinde bir yerleşim evini hedef alan hava saldırısında 12 sivilin şehit olduğunu bildirdi. Şehit olanların çoğunun kadın ve çocuklardan oluştuğu belirtildi.

Habere göre saldırıda, Yemenli Tofik el-Kuz’a ait ev hedef alındı. Saldırıda üç kişi de yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Öte yandan, Arap kaynakları, Yemen silahlı kuvvetlerinin düzenlediği saldırının ardından Suudi Arabistan’ın doğusundaki Dammam Havalimanı’nda uçuşların yeniden durdurulduğunu bildirdi.

News ID 1939448

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler