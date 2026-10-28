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28 Eki 2026 13:17

Erakçi'den Fars Körfezi’nde askerî maceracılık uyarısı

Erakçi'den Fars Körfezi’nde askerî maceracılık uyarısı

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Fars Körfezi bölgesinde İsrail’in kışkırtmasıyla yaşanabilecek herhangi bir askerî maceracılığın uluslararası gaz piyasaları ve enerji güvenliği açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu (GECF) Liderler Zirvesi’ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erakçi, İran’ın enerji diplomasisinin Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu (GECF) Zirvesi’nde bir adım ileri gittiğini belirterek, görüşmelerin ana gündemini küresel gaz piyasalarındaki gelişmelerin ve enerji güvenliğinin oluşturduğunu ifade etti.

Erakçi, İsrail’in kışkırtmasıyla Fars Körfezi bölgesinde yaşanabilecek herhangi bir askerî maceracılığın uluslararası piyasalar üzerindeki yıkıcı sonuçlarının, gaz ihraç eden ve tüketen ülkelerin ciddi endişeleri arasında yer almaya devam ettiğini vurguladı.

News ID 1939425

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