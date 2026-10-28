Erakçi'den Fars Körfezi’nde askerî maceracılık uyarısı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu (GECF) Liderler Zirvesi’ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erakçi, İran’ın enerji diplomasisinin Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu (GECF) Zirvesi’nde bir adım ileri gittiğini belirterek, görüşmelerin ana gündemini küresel gaz piyasalarındaki gelişmelerin ve enerji güvenliğinin oluşturduğunu ifade etti.

Erakçi, İsrail’in kışkırtmasıyla Fars Körfezi bölgesinde yaşanabilecek herhangi bir askerî maceracılığın uluslararası piyasalar üzerindeki yıkıcı sonuçlarının, gaz ihraç eden ve tüketen ülkelerin ciddi endişeleri arasında yer almaya devam ettiğini vurguladı.