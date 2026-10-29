Hürmüz Boğazı’nda bir petrol tankeri daha mayına çarptı

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden önce Hürmüz Boğazı’nın doğusunda yasaklı ve güvensiz bölgede seyreden kurallara aykırı bir petrol tankeri, deniz mayınlarına çarpması sonucu hasar gördü ve alev aldı. Olayın ardından tanker hareket edemez hale geldi.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı’nın, koordinasyon sağlamadan ve ABD Başkanı’nın yanıltıcı açıklamalarına güvenerek yasaklı ve güvensiz bölgelerden geçmeye çalışan kurallara aykırı gemilere kapalı olduğu belirtildi.

İzinsiz ve koordinasyonsuz geçişlerin tehlikeli bölgelerde seyreden gemilerin ve mürettebatın güvenliğini ciddi risklerle karşı karşıya bıraktığı vurgulandı.