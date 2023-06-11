Trump: ABD ordusu Ukrayna yüzünden mühimmatsız kaldı

Sputnik'te yer alan habere göre, Georgia eyaletinde Cumhuriyetçi Parti destekçilerine hitap eden Trump, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'da yolsuzluk yaptığına dair iddiaları yeniden gündeme getirdi.



Biden'ın, Ukraynalı şirket Burisma'nın yönetiminde bulunan ve aile bağlarını iş projeleri geliştirmek için aktif olarak kullandığından şüphelenilen oğlu Hunter Biden'la iş ortaklığı yaptığını belirten Trump, "Şu anda mühimmatımız yok. Mühimmatlar Ukrayna'da, hem de hepsi" dedi.



Görev süresi içinde ABD ordusunu yeniden yapılandırdığını ve büyük miktarda mühimmata sahip olduklarını ileri süren Trump, şu anda ABD'nin elinde kendisini korumak için çok az mühimmat bulunduğunun altını çizdi.