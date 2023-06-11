  1. Dünya
  2. Amerika
11 Haz 2023 16:31

Trump: ABD ordusu Ukrayna yüzünden mühimmatsız kaldı

Trump: ABD ordusu Ukrayna yüzünden mühimmatsız kaldı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya sunulan askeri yardımların ABD ordusunu neredeyse mühimmatsız bıraktığını ve Başkan Joe Biden'ın bu cömertliğinin 'doğasında' yolsuzluk olduğunu vurguladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Georgia eyaletinde Cumhuriyetçi Parti destekçilerine hitap eden Trump, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'da yolsuzluk yaptığına dair iddiaları yeniden gündeme getirdi.

Biden'ın, Ukraynalı şirket Burisma'nın yönetiminde bulunan ve aile bağlarını iş projeleri geliştirmek için aktif olarak kullandığından şüphelenilen oğlu Hunter Biden'la iş ortaklığı yaptığını belirten Trump, "Şu anda mühimmatımız yok. Mühimmatlar Ukrayna'da, hem de hepsi" dedi.

Görev süresi içinde ABD ordusunu yeniden yapılandırdığını ve büyük miktarda mühimmata sahip olduklarını ileri süren Trump, şu anda ABD'nin elinde kendisini korumak için çok az mühimmat bulunduğunun altını çizdi.

News Code 1909799

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler