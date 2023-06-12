Gazze'den ilk hac kafilesi yola çıktı

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden ilk hac kafilesi, Refah Sınır Kapısı'ndaki işlemlerinin ardından kutsal topraklara doğru yola çıktı.

Gazze'deki İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ilk hac kafilesinin, sabah saatlerinde Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçtiği, oradan da Suudi Arabistan'a hareket edeceği belirtildi.

Açıklamada, şu ana kadar 900 hacı adayının Gazze'den ayrıldığı ve hac kafilelerinin 4 gün boyunca sınırdan geçişlere devam etmesinin planlandığı ifade edildi.

Bakanlık, bu sene 4 bin 92'si Batı Şeria, 2 bin 508'i Gazze'den olmak üzere 6 bin 600 Filistinlinin hac ibadeti için kutsal topraklara gitmesinin öngörüldüğünü aktardı.

AA'ya göre Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Hatem el-Bekri de basına yaptığı açıklamada, hacı adaylarının Kahire Uluslararası Havalimanı'ndan önce Cidde'deki Kral Abdülaziz Havalimanı'na, oradan da Mekke'ye kolayca ve sorunsuz bir şekilde ulaşımı için tüm düzenlemelerin yapıldığını belirtti.