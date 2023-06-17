Latin Amerika ile ilişkilerimizi geliştirmekte kararlıyız

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan İran-Brezilya ilişkilerinin 120. yıldönümü dolayısı sosyal medya Twitter hesabından bir mesaj yayınladı.

Bakan Emir Abdullahiyan'ın mesajı şu şekilde:

"İran ve Brezilya arasındaki diplomatik ilişkilerin 120. yıl dönümünü kutluyorum.

Meslektaşıma en içten tebriklerimi sunuyor, Cumhurbaşkanı Raisi'nin Latin Amerika ziyaretinin sonunda, Tahran'ın ikili ilişkileri geliştirmek için karşılıklı görüşmeleri ve yeni girişimleri artırmakta kararlı olduğunu vurgulamak istiyorum."

Cumhurbaşkanı Reisi, Venezuela, Nikaragua ve Küba'daki resmi temaslarını tamamlayarak dün akşam ülkeye döndü.