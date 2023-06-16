Reisi: Latin Amerika ziyaretimiz sırasında 35 anlaşma imzaladık

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Küba, Venezuela ve Nikaragua'yı kapsayan Latin Amerika'daki temaslarını tamamlayarak ülkeye döndü.

Cumhurbaşkanı Reisi اavalimanında yaptığı açıklamada "Latin Amerika, uzun yıllardır emperyalism sistemine karşı duran stratejik bir bölgedir ve bu bölge ülkeleri mevcut adaletsiz dünya düzenine karşı mücadele göstermiştir" dedi.

Reisi sözlerinin devamında "İran'ın temel dış politikası tüm dünya ülkeleri ile dengeli ilişki kurmaktır. Dünyanın neresinde olursa olsun hangi ülke İran ile iyi ve yapıcı bir ilişki kurmak istiyorsa iki ülkenin çıkarlarını göz önünde bulundurarak o ülke ile iyi bir ilişki kurabiliriz" ifadesini kullandı.

Reisi ayrıca "Latin Amerika ziyaretimizde Küba, Nikaragua ve Venezuela ile enerjiden sanayiye ve madencilikten kadar çeşitli alanlarda 35 mutabakat zaptı ve anlaşma imzaladık" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Latin Amerika'ya yaptığı 5 günlük gezisinde Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, Nikaragua Cumhurbaşkanı Daniel Ortega ve Küba Cumhurbaşkanı Miguel Díaz-Canel ile görüşmeler gerçekleştirmişti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da eşlik ettiği ziyarette ekonomi, bilim teknoloji ve siyasi gibi alanlarda önemli anlaşmalar imzalandı.