ABD Dışişleri Bakanı Blinken Çin’de

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin-Amerikan ilişkilerini görüşmek üzere Pekin'e gitti.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan geçenlerde yapılan açıklamada Blinken’ın Pekin'de üst düzey Çinli yetkililerle biraraya geleceği kaydedilmişti.

Açıklamada, "Bakan Blinken, ABD-Çin ilişkilerinin sorumlu bir şekilde yönetilmesi için açık iletişim hatlarının sürdürülmesinin önemini ele alacak. Blinken ayrıca ikili meseleleri, küresel ve bölgesel konuları ve ortak ulus ötesi güçlükler konusunda potansiyel işbirliğini gündeme getirecek" denilmişti.