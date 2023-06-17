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17 Haz 2023 08:34

Natanz tesislerinde herhangi bir gözetleme kamerası aktif değil

Natanz tesislerinde herhangi bir gözetleme kamerası aktif değil

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, Natanz tesislerinde İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasındaki anlaşmaya uygun olarak hiçbir gözetleme kamerası aktif olmadığını bildirdi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, İran'ın İsfahan tesislerinde 10 kamerayı etkinleştirmek için Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile gönüllü anlaşma yaptığını duyurdu.

Kemalvendi'nin açıklamasında "İsfahan" tesisleri yerine yanlışlıkla "Natanz" kelimesi kullanıldığı için, bazı medya kuruluşları da yanlışlıkla Natanz tesislerine kamera yerleştirildiğini bildirdi. Aslında Natanz tesislerinde İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasındaki anlaşmaya uygun olarak hiçbir gözetleme kamerası aktif değil.

News Code 1909892

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