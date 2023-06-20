İran ile Özbekistan Türkmenistan üzerinden ulaştırma koridoru kuracak

Türkmenistan medyasına göre; Özbekistan Ulaştırma Bakanı İlhom Mahkamov ile İran Yol ve Şehircilik Bakanı Mehrdad Bezrpaş arasında gerçekleşen görüşmede ilgili anlaşmalara varıldı.

İran-Türkmenistan-Özbekistan koridoru projesi kapsamında, Özbek tarafının sunduğu operasyonla ilgili yakın gelecekte bir mutabakat sağlanacak.

Ayrıca İran, karayoluyla mal taşıma sürecinde Özbek ulusal taşıyıcılarından alınan ücretleri parite bazında düşürecek. Ayrıca taraflar, akaryakıt üzerinden alınan vergi tahsilatlarını diğer ülkelerden alınan vergilerle eşitleme niyetindedir.

Taraflar, demiryolu taşımacılığı alanında işbirliğini geliştirmek ve bu amaçla sorumlu departmanlar arasında bir toplantı düzenlemek konusunda anlaştılar.