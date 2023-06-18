İran Özbekistan ile 10 işbirliği anlaşması imzaladı

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, bügün Tahran'daki Saadabad Sarayı'nda Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü.

Saadabad Sarayı'nda baş başa ve heyetler arası toplantıların ardından düzenlenen imza töreninde, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla 10 işbirliği anlaşması imzalandı.

Anlaşmaların içeriğinin “tercihli ticaret anlaşması, yük taşımacılığı, sağlık işbirliği, sigorta, serbest ticaret bölgesi kurma, teknoloji ve inovasyon işbirliği” olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz sene Taşkent'te İran ile Özbekistan arasında enerji, transit taşımacılık, sanayi, tarım ve kültür başta olmak üzere çeşitli alanlarda 17 işbirliği anlaşması imzalanmıştı.