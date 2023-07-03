  1. Siyaset
3 Tem 2023 19:04

İran ile Irak arasındaki siyasi istişareler Bağdat'ta yapılacak

İran ile Irak arasındaki siyasi istişareler Bağdat'ta yapılacak

İran ile Irak arasındaki siyasi istişareler, iki ülke Dışişleri Bakan Yardımcıları başkanlığında Bağdat'ın ev sahipliğinde yapılacak.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni başkanlığındaki heyetin İran-Irak Siyasi Komite'nin beşinci toplantısında katılmak üzere Bağdat'a gittiği belirtildi. 

Söz konusu toplantı, iki ülke Dışişleri Bakan Yardımcıları başkanlığında Bağdat'ta yapılacak.

Görüşmelerde, Tahran-Bağdat ilişkilerinin tüm veçheleriyle ele alınması, ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

İran-Irak Siyasi Komite toplantısı en son 2018 yılında Tahran'ın ev sahipliğinde yapılmıştı.

News Code 1910207

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