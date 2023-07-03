İran ile Irak arasındaki siyasi istişareler Bağdat'ta yapılacak

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni başkanlığındaki heyetin İran-Irak Siyasi Komite'nin beşinci toplantısında katılmak üzere Bağdat'a gittiği belirtildi.

Söz konusu toplantı, iki ülke Dışişleri Bakan Yardımcıları başkanlığında Bağdat'ta yapılacak.

Görüşmelerde, Tahran-Bağdat ilişkilerinin tüm veçheleriyle ele alınması, ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

İran-Irak Siyasi Komite toplantısı en son 2018 yılında Tahran'ın ev sahipliğinde yapılmıştı.