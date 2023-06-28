İran Genelkurmay Başkanı, Şoygu'yu Tahran’a davet etti

Sputnik'in haberine göre; Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile telefonda görüştü

Görüşmede, Rusya'da yaşanan Wagner krizi ve anayasal düzenin korunması konuları ele alındı. Ayrıca, Rusya ve İran arasındaki askeri işbirliğinin geliştirilmesi konusunda mutabık kalındı.

Bölgesel konuların da değerlendirildiği görüşmede, savunma alanında ikili temasların sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakıri, telefon görüşmesinde muhatabı Şoygu'yu Tahran'a davet etti.