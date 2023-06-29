Fransa'da protestolar sürüyor

Fransa'da Nanterre kentinde "dur ihtarına uymadığı" iddiasıyla Afrika kökenli 17 yaşındaki sürücü polisin açtığı ateş sonucu öldürülmüştü. Polis cinayetini sonrası başlayan gösteriler devam ediyor.

Paris'te polisle göstericiler arasında çatışmalar çıktı. Ülkenin kuzeyindeki Lille kentinde de göstericiler polisle çatıştı. Şehrin banliyölerinden Mons-en-Barœul'de Belediye Meclisi binası tahrip edildi.

Ülkenin batısındaki Rennes şehrinde ise ellerindeki meşalelerle Nahel M için anma töreni düzenleyen 300 kadar kişi polis tarafından zorla uzaklaştırıldı.

Fransa medyasına göre, cinayeti protesto eden 150 kişi gözaltına alındı.

