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1 Tem 2023 08:53

Fransa'da protestolar devam ediyor

Fransa'da protestolar devam ediyor

Fransa'da 17 yaşındaki gencin polis kurşunuyla ölmesinin ardından başlayan protestoları bastırmada kolluk kuvvetleri yetersiz kalınca devreye zırhlı araçlar girdi.

Fransa basınındaki haberlere göre, birçok kentinde protestoların şiddet sarmalına dönüştüğü ülkede her an farklı bir noktada bir olay patlak veriyor.

Protestoların ilk başladığı Nanterres başta olmak üzere Marsilya, Woippy dahil birçok bölge ve kentte meydanlara zırhlı araçlar konuşlandı.

Nanterres’de de zırhlı bir araç polisler eşliğinde sokaklarda devriye atmaya başlarken Metz yakınındaki Woippy'de bir zırhlı araç protestocuları püskürtmek için ara sokaklara daldı.

Fransız basını zırhlı araçların başka bölgelere de sevk edildiğini aktardı.

Kaynak: Sputnik

News Code 1910154

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