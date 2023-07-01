İran ile Suudi Arabistan futbol federasyonları arasında işbirliği yapılacak

Spor Radyosuna konuşan İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Tac, "Irak ile çıkarlarımıza uygun bir işbirliği anlaşmasına imza attık ve bundan sonra orada daha fazla hazrılık kampı yapabiliriz. Onlar da Kirmanşah ve Huzistan'a gelebilirler. Ayrıca Suudi Arabistan ile önemli bir işbirliği protokolü imzalamaya çalışıyoruz, çünkü biz Asya'da iki futbol deviyiz." dedi.

Mehdi Tac ayrıca, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyinin kadınların futbol stadyumlarına girmesine izin verdiğini belirtti.

Son günlerde Suudi Arabistanlı mevkidaşı Yaser el-Misehal ile bir araya gelen Tac, İran ile Suudi Arabistan futbol takımlarının dostluk maçı yapacağını bildirmişti.

İran ile Suudi Arabistan 7 yıl aradan sonra diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması ve büyükelçiliklerin karşılıklı olarak açılması konusunda anlaşmıştı.