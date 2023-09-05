İran ile Suudi Arabistan'dan futbol anlaşması

İran ve Suudi Arabistan futbol federasyonları arasında işbirliği anlaşması imzalandı.

Dün Riyad'da yapılan imza törenine İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Tac ve Suudi Arabistanlı mevkidaşı Yaser el-Misehal katıldı.

El-Misehal, törende yaptığı konuşmada, ''İran ve Suudi Arabistan Asya kıtasının büyük ve yeni kutupları olacak.'' dedi.

Anlaşmanın bir bölümüne göre Suudi milli ve kulüp takımları Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi'nde İran'la yapılacak karşılaşmalara katılacak.

Daha önce Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, milli ve kulüp takımlarının, İran'da maç yapmayacağını açıklamıştı.

İran ile Suudi Arabistan 7 yıl aradan sonra diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması ve büyükelçiliklerin karşılıklı olarak açılması konusunda anlaşmıştı.