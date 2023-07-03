İran'dan Fransa'ya sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Fransa'nın bu ülkedeki halk protestoları sürürken münafıkların (Halkın Mücahitleri Örgütü) mitingine ev sahipliği yapmasını kınayarak, Fransız hükümetinin vatandaşlarının isteklerine kayıtsız kaldığını ve terör örgütlerini desteklediğini bildirdi.

Kenani, "Fransız devlet adamları geçmişteki hatalarını telafi etmek ve bu ülkedeki sorunları çözmek ve Fransız vatandaşlarına yönelik ayrımcı ve ırkçı avranışlarını düzeltmek yerine teröristlerin toplanması için zemin hazırlıyor" dedi.

Teröristleri destekleme yaklaşımının devam etmesinin siyasi ve hukuki sonuçları konusunda Fransız hükümetini uyaran Kenani, "Korkunç cinayetler işleyerek ülkesine ve milletine ihanet eden teröristler, dış destekçilerine ihanet etmekten kesinlikle çekinmeyeceklerdir" ifadesini kullandı.

Kenani, "Fransız devlet adamlarına, diğer ülkelerde terör ve kaos yaratmaları için bu tür terör örgütlerine destek vermek yerine, Fransız halkının isteklerine dikkat etmelerini tavsiye ediyoruz." ifadelerinde bulundu.