Reisi'den Mirziyoyev'e seçim tebriği

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Özbekistan'da yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Şevket Mirziyoyev'e tebrik mesajı gönderdi.

Reisi kaleme aldığı mesajda, yeni dönemde İran-Özbekistan ilişkilerinin ikili işbirliği yol haritası ve imzlanan anlaşmalar çerçevesinde ve aynı zamanda ortak çıkarlar ile bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğin genişletilmesi doğrultusunda daha da artmasını temenni etti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, oyların yüzde 87,05’ini alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

Şevket Mirziyoyev'in, 18 Haziran'da Tahran'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret çerçevesinde iki ülke arasında 10 işbirliği anlaşmasına imza atılmıştı.

Anlaşmaların içeriğinin “tercihli ticaret anlaşması, yük taşımacılığı, sağlık işbirliği, sigorta, serbest ticaret bölgesi kurma, teknoloji ve inovasyon işbirliği” olduğu belirtilmişti.

Geçtiğimiz sene Taşkent'te İran ile Özbekistan arasında enerji, transit taşımacılık, sanayi, tarım ve kültür başta olmak üzere çeşitli alanlarda 17 işbirliği anlaşması imzalanmıştı.