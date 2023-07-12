Lübnan, Siyonist İsrail'i BM'ye şikayet etti

Arap medyasına göre Lübnan, Siyonist İsrail'i sınırdaki Gacar köyünü tamamen işgal etmesi nedeniyle Birleşmiş Milletlere (BM) şikayet ettiğini duyurdu.

Kuzey kısmı Lübnan'a ait olan köyün tamamının İsrail tarafından işgal edilmesiyle ilgili Lübnan Dışişleri Bakanlığının BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyine şikayette bulunduğu duyuruldu.

Açıklamada, İsrail'in Lübnan topraklarından koşulsuz bir şekilde çekilmesi ve Lübnan'ın egemenliğinin daimi olarak ihlal edilmesinin kınanması çağrısı yapıldı.