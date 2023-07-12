Cumhurbaşkanı Reisi Kenya'da

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Kenya, Uganda ve Zimbabve'yi kapsayan Afrika turuna çıktı.

Cumhurbaşkanı Reisi ilk durağı olan Kenya’da, mevkidaşı William Ruto tarafından resmi törenle karşılandı.

Sağlık Bakanı, Tarım Bakanı ve Dışişleri Bakanı bu ziyarette Cumhurbaşkanı Reisi'ye eşlik ediyor.

Reisi Kenya ziyareti öncesi Afrika turunun amaçlarını açıklayarak, "Bu ziyaret Kenya, Uganda ve Zimbabve cumhurbaşkanalrının resmi daveti üzerine gerçekleşiyor." dedi.

Reisi bu ziyrette çeşitli siyasi, ekonomik, ticari, bilimsel, teknolojik ve kültürel alanlarda güzel adımlar atılmasını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Reisi, İran ve Afrika ülkelerinin ekonomik ve ticari kapasitelerinin karşılıklı olarak tanıtılması doğrultusunda, İran ve ev sahibi ülkelerin tacirleri, işadamları ve ekonomi yetkililerinin katılımıyla toplantılar yapacak.