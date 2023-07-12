İran ile Kenya 5 anlaşma imzaladı

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Kenya, Uganda ve Zimbabve'yi kapsayan Afrika turuna çıktı.
Cumhurbaşkanı Reisi Afrika turunun ilk durağı olan Kenya’da Cumhurbaşkanı William Ruto ile görüştü.
Görüşme sırasında İran ve Kenya, kültür, veterinerlik, balıkçılık, teknik eğitimi, iletişim ve bilgi gibi alanlarda işbirliği için bir dizi mutabakat zaptı imzaladı.
Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Kenya Cumhurbaşkanı William Ruto huzurunda iki ülke arasındaki anlaşmaların imza töreni gerçekleştirildi.
Üç gün sürecek Afrika turunda ziyaret edilen dost ülkelerle ekonomik ve diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi amaçlanıyor.
yorumunuz