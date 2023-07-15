Çin’den İran'ın BRICS üyeliğine destek

Çin'in Tahran Büyükelçisi Chang Hua, İran Öğrenci Haber Ajansı'na (ISNA) verdiği özel demeçte gündemdeki konuları değerlendirdi.

Chang Hua, İran'ın BRICS grubuna üyeliği hakkında, "Çin olarak İran'ın BRICS'e üyeliğini destekliyoruz. Fakat diğer üyelerin de bunu onaylaması gerekir." dedi.

Pekin'de imzalanan İran-Suudi Arabistan normalleşme anlaşmasına dair Hua, "Bize göre bu barış ve diyaloğun zaferidir. İran ile Suudi Arabistan arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesinin ardından bölgede bir barış esintilerinin estiğine tanık olduk." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Hua, "Çin Devlet Başkanı Şi Cinping daha önce 'Küresel Güvenlik Girişimi'ni önerdi ve anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesi girişimin ana odağında yer alıyor. Aslında İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin yeniden kurulması, girişimin başarılı bir sonucudur. Bölgede barış ve istikrarın sağlanması için söz konusu girişimi takip etmek istiyoruz." diye konuştu.