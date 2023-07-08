Cezayir Dışişleri Bakanı Tahran'da

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın resmi daveti üzerine bu sabah Tahran'a geldi.
Ahmed Attaf Tahran ziyareti sırasında, Bakan Emir Abdulahiyan'ın yanı sıra İranlı yetkililerle görüşecek.
Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, İranlı yetkililerle görüşmek üzere Tahran'a geldi.
Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın resmi daveti üzerine bu sabah Tahran'a geldi.
Ahmed Attaf Tahran ziyareti sırasında, Bakan Emir Abdulahiyan'ın yanı sıra İranlı yetkililerle görüşecek.
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