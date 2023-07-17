Erdoğan ile Miçotakis, New York'ta bir araya gelecek

Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis, Ankara-Atina ilişkilerine dair Kathimerini'ye değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in eylül ayında New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında da bir araya gelebileceğini açıkladı.

Miçotakis ile Erdoğan arasında Vilnius'ta yapılan görüşmeye değinen Gerapetritis, "Toplantı, karşılık anlayış atmosferinde gerçekleşti. İyi niyetle bir diyalog başlatıyoruz ve bu yeni çabada önceliğin dürüstlük ve güven olmasını istiyoruz. İlk adım atıldı. Ege'de şu anda hakim olan sakinlik, bu yeni başlangıcın verimli olabilmesi için gerekli bir ön koşuldur" dedi.

Kaynak: Gazete Duvar