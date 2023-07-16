Erdoğan yarın Fars Körfezi bölgesine gidecek

TRT Haber'e göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği yeni haftada da devam edecek.

Erdoğan, yurt dışı ziyaretlerine haftanın ilk gününde Suudi Arabistan ile başlayacak.

Cidde'de Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşecek.

Erdoğan, salı günü Suudi Arabistan'dan Katar'a geçecek.

8 aylık bir aradan sonra gideceği Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelecek.

Fars Körfezi turunun son durağı Birleşik Arap Emirlikleri

Erdoğan'ın Fars Körfezi turundaki son durağı, Birleşik Arap Emirlikleri olacak.

Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile çarşamba günü Abu Dabi'de buluşacak.

"Uluslararası yatırımcıların ülkemize yönelik ilgisi yükseldi"

Erdoğan, "Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla birlikte dost ve kardeşlerimiz başta olmak üzere uluslararası yatırımcıların ülkemize yönelik ilgisi yükseldi" dedi.

Erdoğan'ın beraberinde bazı bakanlar ve iş insanları ile yapacağı ziyaretlerde mevcut ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Türkiye'nin çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalaması bekleniyor

Özellikle yeni ekonomik iş birliği fırsatları konuşulacak. Bu çerçevede, Türkiye'nin üç ülkeyle de çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalaması bekleniyor.

Erdoğan, 3 gün sürecek Körfez turunun ardından yavru vatan Kuzey Kıbrıs'a gidecek.

Ercan Havalimanı açılacak

Lefkoşa'da yapımı tamamlanan yeni Ercan Havalimanı'nın açılışını Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde gerçekleştirecek.

Erdoğan, "İnşallah 20 Temmuz'da buraya inmeyi planlıyorum" dedi.