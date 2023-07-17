Emir Abdullahiyan ile Feridun Sinirlioğlu Afganistan'ı görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, BM Afganistan Özel Değerlendirme Misyonu Koordinatörü Feridun Sinirlioğlu ile bir araya geldi.

Görüşmede Emir Abdullahiyan, Sinirlioğlu'nun yeni görevinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İran'ın Afganistan ile ilgili Birleşmiş Milletler merkezli bölgesel girişimlerini ilerletmeye hazır olduğunu belirtti.

Afganistan'daki terör saldırılarına değinen Emir Abdullahiyan "Uluslararası toplumu Afganistan'da terörle mücadele konusunda ciddi olmazsa bunun olumsuz sonuçları tüm bölge ve dünyayı etkileyecektir."dedi.

Afganistan'da kapsayıcı bir hükümetin kurulmasının ve terörle mücadelenin önemli olduğunu kaydeden Bakan Emir Abdullahiyan, Afganistan sorunlarının çözülmesi için bölgesel girişimlerin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.