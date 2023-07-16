Reisi, Pakistan Ordu Komutanı'nı kabul etti

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'ı ziyaret eden Pakistan Ordu Komutanı Seyyid Asım Münir ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Reisi bu görüşmede, İran'ın güvenlik sınırlarını güvenli ve ekonomik sınırlara dönüştürme stratejisine değinerek, sınır pazarlarının geliştirilmesini ve enerji sektöründeki işbirliğini bu stratejiyi gerçekleştirmenin yollarından biri olarak değerlendirdi ve bu konunun hayata geçirilmesini hızlandırmak için her iki ülkenin daha fazla faaliyet göstermesi gerektiğini vurguladı.

Reisi, komşu ve Müslüman ülkelerle ilişkileri güçlendirmenin İran'ın dış politikasının önceliklerinden biri olduğunu belirterek, iki ülkenin ilişkileri geliştirme konusundaki ciddi iradesine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Reisi, "İki ülke arasındaki anlaşmaların uygulanmasının hızlandırılması, İran ve Pakistan arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini daha da geliştirecek ve sonuç olarak iki komşu ülke arasındaki siyasi ilişkilerin seviyesini yükseltecektir." dedi.

Düşmanların bölge ülkelerinin ilişkilerini bozma çabalarına atıfta bulunan Reisi, mevcut fırsat ve kapasiteleri kullanarak ikili ve bölgesel işbirliği ve ilişkileri güçlendirmeye vurgu yaptı.

Pakistan Ordu Komutanı Seyyid Asım Münir, İran'ın başta Pakistan olmak üzere komşularıyla ilişkilerini güçlendirme politikasını takdir ederek, bunu İslam dünyası için çok değerli bir fırsat olarak değerlendirdi.

Seyyid Asım Münir, "Ortak sınırlardaki güvenlik düzeyinin artırılmasına yönelik iyi anlaşmalara varılmış ve sürdürülebilir güvenlik oluşturmak için çabalarımıza devam ediyoruz" dedi.

