İran Danimarka'da Kur'an yakma eylemini kınadı

İran Dışişleri Baknlığı Sözcüsü, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıyı şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, dünyanın herhangi bir yerinde Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıya karşı etkin bir şekilde mücadele edebilmek için İslam devletlerinin ve milletlerinin birliğinin önemine vurgu yaptı.

Kenani, "Müslümanların İslam'ın kutsallıklarına ve değerlerine yapılan saygısızlık eylemlerinin perde arkasındaki kötü niyetlilerin karşısında durup birliğiyle onları rezil edeceğine inanıyoruz." dedi.

İran makamlarının konuyla ilgili İslam ülkeleri ile temas halinde olduğunu belirten Kenani ” İran hükümeti Batı'nın sözde ifade özgürlüğü gölgesinde insan onurunu hedef alan 21. yüzyılın cehaleti ile mücadele için çabalarını sürdürecektir." ifadesini kullandı.

Dışişleri Baknlığı Sözcüsü, "Danimarka hükümeti, Kur'an-ı Kerim'e ve İslam değerlerine yönelik hakaretleri önlemek ve eylemcileri cezalandırmakla yükümlüdür ve bu konuda İslam dünyası, Danimarka hükümetinin pratik adımlarını beklemektedir." diye konuştu.