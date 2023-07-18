3. Kudüs Arap Film Festivali sona erdi

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün ev sahipliğinde düzenlenen Kudüs Arap Film Festivali sona erdi.

Bu film festivali, Lübnan, Tunus, Fas, Mısır, Cezayir, Suudi Arabistan, Irak, Sudan, Ürdün ve Filistin’den 32 filmin katılımıyla Doğu Kudüs’te bulunan Filistin Ulusal Tiyatrosu’nda gerçekleşti.

Festival kapsamında Arap filmleri, 11-16 Temmuz tarihlerinde Filistinlilerle buluştu.

Al Alam’a konuşan festivalin genel sekreteri Nevin Şahin, “Kudüs Festivali, özellikle Kudüs halkının kültürel yaşamının korunması açısından çok önemli. Bununla Kudüs’teki varlığımızı kanıtlayabiliriz.” dedi.

Filistin Ulusal Tiyatrosu Müdürüs Amer Halil de “Siyonist Rejim, Filistin halkına karşı her zaman bir kültürel savaş yürütmüştür. Bu tür festivaller düşmana meydan okuma ve kültürel saldırıya karşı durma biçimidir.” ifadelerini kullandı.