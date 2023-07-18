Suudi Arabistan Türkiye'den İHA satın alacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Körfez turunun ilk ayağı olan Suudi Arabistan'ın Cidde kentini ziyaret etti.

Erdoğan, ziyareti çerçevesinde Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında doğrudan yatırım, sanayii, enerji, savunma ve iletişim alanlarında 5 anlaşma imzalandı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman, Baykar ile Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı arasında imzalanan İşbirliği Sözleşmesi'nin detaylarını açıkladı.

Selman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler ile iki dost ülke arasındaki askeri ve savunma işbirliği çabaları kapsamında bir savunma işbirliği planı imzaladık" dedi.

Suudi Arabistan’ın savunma ve üretim kapasitesini güçlendirmek amacıyla bakanlık ve Baykar şirketi arasında 2 satın alma anlaşması imzalandıklarını belirten Selman, bu kapsamda ülkesinin Türkiye’den İHA satın alacağını duyurdu.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Bayraktar AKINCI TİHA ihracatı ve işbirliği sözleşmesi imzaladık. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesi hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.