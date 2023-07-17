İranlı komutanlardan Doğu Azerbaycan'da askeri inceleme

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ve beaberindeki heyet Doğu Azerbaycan'da konuşlu birliklere inceleme ve denetleme ziyaretinde bulundu.

Tümgeneral Bakıri'ye Doğu Azerbaycan ziyaretinde İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, Hava Kuvvetleri Komutanı Pilot Tuğgeneral Hamid Vahidi, Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyumers Haydari, Genel Kurmay Vekili General Aziz Nasirzade ve İran Ordusu Koordinasyon Yardımcısı Tuğamiral Habibullah Seyyari eşlik etti.

İnceleme ziyareti sırasında basın mensuplarına konuşan Tümgeneral Musevi, "Düşmanlar İran Silahlı Kuvvetlerinin gücünü anladı. Düşmanın tüm tehditlerine karşı hazırlık yaptık." dedi.

Tuğgeneral Vahidi de, "Düşman tehditlerine karşı koymak için son derece hazırlıklıyız." ifadesini kullandı.

Tümgeneral Muhammed Bakıri bu sabah Tebriz kentinde yaptığı açıklamada, Doğu Azerbaycan'da sınır güvenliğinin en üst seviyede olduğunu belirtmişti.