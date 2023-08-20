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20 Ağu 2023 11:14

İranlı komutan Rusya’da

İranlı komutan Rusya’da

İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyumers Haydari, Rus mevkidaşının resmi daveti üzerine bugün Moskova’ya gitti.

İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyumers Haydari, Rusya Kara Kuvvetleri Başkomutanı Oleg Leonidovich Salyukov’in davetlisi olarak bugün Moskova’ya gitti.

Tuğgeneral Haydari Rusya’da İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali ve Rusya Kara Kuvvetleri Başkomutanı yarsımcısı tarafından karşılandı.

Tuğgeneral Haydari Moskova ziyarti sırasında Rus mevkidaşıyla görüşmeni yanı sıra Rusya'nın bazı eğitim, teknoloji ve operasyon merkezlerini ziyaret edecek.

Tuğgeneral Haydari ayrıca Rusya’nın bazı silahlı kuvvetleri ve savunma bakanlığı yetkilileri ile görüşecek.

News Code 1911078

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