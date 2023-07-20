Dünya Ali Asgar Günü etkinlikleri yarın başlıyor 

Dünya Hz. Ali Asgar Günü Platformu yetkililerinden Davud Menafipur, Dünya Ali Asgar Günü etkinliklerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu yıl, İran ve dünyanın 45 ülkesinde 8 bin Dünya Ali Asgar Günü etkinliği yapılacak ve bu yıl kesinlikle dünya çapında 8 milyon katılımcı sayısına ulaşacağız.” dedi.

Manafipur, “İmam Hüseyin’in (a.s) haklı olduğunu herkese kanıtlamak için bebek Ali Asgar’ın yasını tuyuyoruz. İnsanlık düşünmekle ilgilidir. Düşüncemiz Hz. İmam Hüseyin ve onun yoludur. Tüm özgürlüksever insanları Hazreti Ali Asghar etkinliğine davet ediyoruz.” ifadesini kullandı.

Menafipur, “Hz. Ali Asgar Günü etkinliği kapsamında Avrupa'da süt bağışı kampanyası başlatmayı planlıyoruz.” açıklamasını yaptı.

Bu törenin Türkiye'nin birçok noktasında düzenleneceğini belirten Menafipur, şunları kaydetti:

“Türkiye halkı Hz. İmam Hüseyin'i (a.s) seven bir İslam ülkesidir, bu etkinliği Türkiye Alevileri arasında da düzenlemeye çalışıyoruz.

Yarın Cuma günü Türkiye'nin çeşitli kentlerinde Hz. Ali Asgar Günü etkinliği düzenlenecek.”

Dünya Ali Asgar Günü nedir?

Bu etkinlik Muharrem ayının ilk Cuma günü Hz. İmam Hüseyin'in (a.s) Kerbela'da şehit edilen 6 aylık bebeği Ali Asgar için düzenleniyor. Matem törenine bebekleri ve çocukları ile katılan kadınlar ağıtlar yakıyor.

2004 yılında Tahran'da başlayan Hz. Ali Asgar Günü etkinliği zamanla diğer şehirler ve ülkelere de yayıldı.

