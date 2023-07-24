Cezayir'de orman yangını: 15 ölü

Avrupa’da pek çok ülkede yaşanan orman yangınları Kuzey Afrika’ya da sıçradı. Cezayir’in çeşitli kentlerinde devam eden orman yangınlarında 15 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Cezayir İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün gece itibarıyla 16 kentte, 97 farklı noktada orman ve tarım arazilerinde yangın çıktığı, yangınların bir kısmının köylere de sıçradığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu yangınlarda şu ana kadar 15 kişinin öldüğü, 26 kişinin yaralandığı, 500 kişinin ise tahliye edildiği kaydedildi.

Mevcut durumda Bumerdas, Buveyra (Bouira), Tizi Vizu, Bicaya (Bejaia), Cicıl (Jijel) ve Skikda gibi sahil kentlerinde orman yangınlarının devam ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, yangın söndürme çalışmalarının tüm imkanlar seferber edilerek sürdüğü aktarıldı.