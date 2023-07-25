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25 Tem 2023 11:25

Emir Abdullahiyan, Mirzoyan ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi

Emir Abdullahiyan, Mirzoyan ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, sosyal medya Twitter hesabından Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile  dün yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.

Bakan Emir Abdullahiyan paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün (24 Temmuz) meslektaşım Sayın Mirzoyan'a ev sahipliği yaptım.

İşbirliğinin derinleştirilmesi ve ticaret hacminin 3 milyar dolara çıkarılması konusunda anlaştık

İran, Kafkasya'da dış müdahale olmaksızın kalıcı barış ve işbirliğinin sürdürülmesinden yanadır

Azerbaycan-Ermenistan görüşmelerini memnuniyetle kaşılıyoruz".

News Code 1910626

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