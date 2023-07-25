Emir Abdullahiyan, Mirzoyan ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, sosyal medya Twitter hesabından Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile dün yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.
Bakan Emir Abdullahiyan paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:
"Bugün (24 Temmuz) meslektaşım Sayın Mirzoyan'a ev sahipliği yaptım.
İşbirliğinin derinleştirilmesi ve ticaret hacminin 3 milyar dolara çıkarılması konusunda anlaştık
İran, Kafkasya'da dış müdahale olmaksızın kalıcı barış ve işbirliğinin sürdürülmesinden yanadır
Azerbaycan-Ermenistan görüşmelerini memnuniyetle kaşılıyoruz".
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