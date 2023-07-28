İran'dan Suriye'deki terör saldırısına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Suriye'nin başkenti Şam'da bir motosiklete yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 6 kişinin hayatını kaybetmesinden dolayı Suriye halkı ve hükümetine başsağlığı dileğinde bulundu.

Terör saldırısını şiddetle kınayan Sözcü Kenani, "Uluslararası toplumun sessizliği Siyonist Rejim ve ABD destekli terör örgütlerin bu tür suçları işlemesine neden olmuştur" dedi.

Suriye hükümeti ve halkının teröre karşı mücadelesine de değinen Kenani, özellikle Siyonist Rejim tarafından Suriye'ye yapılan her türlü saldırının kınanması ve bu ülkeye karşı uygulanan yaptırımların kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Suriye İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, dün akşam saatlerinde Şam’da Seyyide Zeyneb bölgesinde motosiklete yerleştirilen bomba patladı.

Meydana gelen patlamada 6 kişinin öldüğü 23 kişinin yaralandığı belirtildi.