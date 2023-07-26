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26 Tem 2023 10:01

Emir Abdullahiyan:

Libya ile ilişkilerimizi geliştirmeye kararlıyız

Libya ile ilişkilerimizi geliştirmeye kararlıyız

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, sosyal medya Twitter hesabından Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile dün yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.

Bakan Emir Abdullahiyan'ın yaptığı paylaşımda:

"Bugün (25 Temmuz) meslektaşım Sayın Necla el-Menguş'a ev sahipliği yaptım. Bu, üst düzey bir Libyalı yetkilinin 17 yıl sonra İran'a yaptığı ilk ziyaretidir.

Ticari, ekonomik, sanayi, bilim ve teknoloji gibi alanlarında işbirliği yapmak için ortak karara vardık.

Bu İslam ülkesinde istikrarın yeniden sağlanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. İkili ilişkileri geliştirmeye kararlıyız" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, dün resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'a gelen Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile görüşmüştü.

News Code 1910645

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