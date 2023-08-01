Emir Abdullahiyan İİT Toplantısı'nda konuştu

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan dün akşam çevrimiçi olarak düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) üye olan ülkelerin dışişleri bakanlarının toplantısında konuştu.

Emir Abdullahiyan, "Bugünkü toplantı, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletlerin Kur'an-ı Kerim'e ve İslam dininin değerlerine yönelik yapılan hakaretlere karşı koyma çabalarının bir devamı olarak değerlendirilmelidir" dedi.

Bakan Emir Abdullahiyan sözlerinin devamında "İslam ülkelerinin temsilcisi olarak yaptığımız bu toplantı sadece Müslümanlara karşı yapılan İslamofobi, nefret ve ayrımcılık için değil belki diğer dinere de yönelik yapılan sayğısızlıklara karşı koymanın göstergesidir" ifadesini kullandı.

Avrupa ülkelerinin İslamofi ile ilgili tutumunu da eleştiren Emir Abdullahiyan "Malesef bazıları 'ifade özgürlüğü hakkını' destekleme bahanesiyle inançlara ve değerlere hakaret ediyor ve bunlar bazı Avrupa devletleri tarafından resmi olarak destekleniyor" açıklamasını yaptı.

Emir Abdullahiyan ayrıca Genel Sekreter'i ile beraber İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye olan bazı yetkililerinin İsveç ve Danimarka yetkilileri ile bir araya gelmesi, Müslüman halkının derin endişelerini ve yüksek hassasiyetlerini iletmesi, İslam karşıtı eylemlerin failleri için ağır cezalar talebinde bulunmasını ve diğer yandan teşkilatın İslami Fıkıh Meclisinin İsveç ve Danimarka'nın diğer dini liderleri Avrupa Bilriği yetkilileri ile diyalog içince olmasını önerdi.