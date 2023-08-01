İran'ın petrol satışı arttı

İran Ekonomi Bakanı İhsan Handuzi, bugün düzenlediği basın toplantısında, ülkenin petrol satışı hakkında bilgi verdi.

Handuzi, bu yılın ilk 4 ayında petrol satışlarında yüzde 57 oranında artış yaşandığını söyledi.

İran’ın petrol ihracat gelirleri arttı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) raporuna göre 2022'de İran’ın petrol ihracat gelirleri 42,6 milyar dolara ulaştı.

İran'la nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik ilk yaptırım paketini 7 Ağustos 2018'de, ikinci aşama yaptırım paketini ise 5 Kasım 2018'de devreye sokmuştu.

ABD'nin eski dışişleri bakanı Mike Pompeo o dönemde Washington yönetiminin, İran’ın petrol ihracatını mümkün olan en kısa sürede sıfıra indireceğini söylemişti.