İran petrolünün fiyatı arttı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) son raporu, İran'ın ağır ham petrolünün varil fiyatının art arda 2 aylık düşüşün ardından Ocak ayında arttığını gösterdi.

Buna göre İran petrolünün varil fiyatı Temmuz'da önceki aya nazaran yüzde 8,2 artarak 81,48 dolar oldu.

İran'ın petrol fiyatı Haziran ayında 75,33 dolar olmuştu.

Brent petrol kaç dolar?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 86,20 dolardan işlem görüyor.

Dün günü 86,40 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, kapanışa göre yüzde 0,23 azalarak 86,20 dolar oldu. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 82,67 dolardan alıcı buldu.