İran’ın petrol ihracat gelirleri arttı

OPEC'in petrol ihracat gelirleri, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının ham petrol fiyatlarını desteklemesi ve kilit üyelerin üretimi artırmasıyla geçen yıl neredeyse on yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Birliğin sekreterliğinden yayımlanan bir rapora göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) 13 ülkesi, 2022'de önceki yıla göre yüzde 54 artışla 873,6 milyar dolar gelir elde etti.

Raporda bu dönemde İran’ın petrol ihracat gelirlerinin 42,6 milyar dolara ulaştığı kaydedildi.

2021’de İran’ın petrol ihracat gelirleri 25,5 milyar dolar olmuştu.