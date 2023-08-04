Emir Abdullahiyan Pakistan Ordu Komutanı ile görüştü

Resmi temaslar kapsamında İslamabad'a giden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Pakistan Ordu Komutanı Seyyid Asım Münir ile bir araya geldi.

Emir Abdullahiyan İran ve Pakistan arasında yapılan sınır güvenliği anlaşmaları ile ilgili "Bu anlaşmaların bir an önce hayata geçirilmesi için Pakistan ordusunun vereceği destek önemlidir." dedi.

Geçen ay Tahran'a yaptığı ziyarete değinen Asım Münir ise "İran'ın güvenliğini kendi güvenliğimiz olarak görüyoruz ve terörle mücadele alanında kardeş ülke İran ile işbirliği yapma konusunda çok ciddiyiz" ifadesini kullandı.