Devrim Muhafızları Ordusu yerli silahlarla donatıldı

Çok sayıda İran yapımı silah ve askeri sistem Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami'nin katıldığı törenle Hürmüzgan eyaletinde Devrim Muhafızları Donanmasına teslim edildi.

Törende Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Alirıza Tengsiri ve bazı askeri yetkililer de hazır bulundu.

Burada basın mensuplarına konuşan Amiral Tengsiri, ''Törenin sürprizi yapay zeka teknolojisine sahip füzeler ve menzili artırılmış elektronik harp sistemlerin deniz kuvvetlerimize teslim edilmesidir.'' dedi.

Törende Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetlerine çok sayıda balistik ve seyir füzesi, taarruzi insansız hava aracı (TİHA), elektronik harp sistemi ve askeri araç eklendi.