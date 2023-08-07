Rusya'dan İran'a 'gaz' teklifiyle ilgili yeni gelişme

İran Petrol Bakan Yardımcısı Mecid Çegini, bugün yaptığı açıklamada, Rusya'nın, İran'ın doğal gaz dağıtım merkezi olmasına yönelik teklifi hakkında bilgi verdi.

Çegini, ''Şu anda uzman ekibimiz Rusya'da bulunuyor. Bu alanda bazı anlaşmalar sağlandı ve her şeyin yolunda gitmesini umuyoruz.'' dedi.

Daha önce İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, ülkenin dünyada doğalgaz rezervinde ikinci sırada olduğunu belirterek, Rusya, Türkmenistan ve Katar'ın işbirliğiyle ülke güneyindeki Asuliye'de doğalgaz merkezi kurmaya çalıştıklarını ifade etmişti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehdi Safari ise, ülke yönetiminin iç ihtiyaçlar için Rusya’dan doğalgaz alacağını, İran gazını da başka ülkelere satılacağını belirtmişti.

Safari'ye göre Rusya ve İran, swap sevkiyatlar için ortak işletme kuracak. İşletme, Fars Körfezi'ne kıyısı olan Arap ülkelerine doğalgaz boru hattının yapımından sorumlu olacak.