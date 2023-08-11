ABD'nin Suriye'deki mühimmat deposunda patlama

Sputnik'e göre Suriye'nin doğusundaki El Şadadi'de bulunan yasadışı ABD askeri üssünün yakınındaki bir mühimmat deposunda patlama meydana geldi.

Bu olayla ilgili daha fazla ayrıntı henüz açıklanmadı.

ABD'nin Suriye'deki varlığı

ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken, petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.

Terör örgütü PKK/YPG’ye desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde çok sayıda üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

Washington, PKK/YPG'li teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye gönderiyor.