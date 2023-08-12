Hizbullah'ın “Sarallah” sisteminin görüntüleri ilk kez yayınlandı

Lübnan medyasına göre, Hizbullah Hareketinin anti zırh birimlerinin tatbikatlarından görüntüler yayınlandı. Bu görüntülerde ise modern Sarallah anti zırh sistemleri de tanıtıldı.

Bu anti zırh sisteminin en önemli özelliği, ileri teknoloji anti zırhlar arasında yer alması, kornet füzelerinin fırlatılması için uygun olması, iki fırlatıcıya sahip olması, yüksek dikkat ve hedefleri eş zamanlı olarak vurması, gece ve gündüz kullanılması, kolay taşınması ve yüksek manevra gücüne sahip olmasıdır.

Sarallah anti zırh sistemi 2015 yılında Hizbullah tarafından kullanılmaya başlanmış ve çok iyi sonuçların ortaya çıkmasına da yol açmıştı.