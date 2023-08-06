Hizbullah: Direnişin gücü Siyonist Rejim'i paniğe soktu

Arap medyasına göre, Lübnan Hizbullah Hareketi Yürütme Konseyi Başkanı Seyyid Haşim Safiyeddin, yaptığı açıklamada, ''Hizbullah ülkeyi yönetmek istemiyor, ancak haklarını alabilmesi, doğal zenginliğini ve kaynaklarını koruyabilmesi için ülkeye güç enjekte etmek istiyor.'' dedi.

Safiyeddin, ''Hizbullah, başta ordu ve güvenlik kurumları olmak üzere devlet kurumlarının çökmesini istemiyoruz, çünkü ülkenin çökmesi bizim çıkarımıza değil.'' ifadesini kullandı.

Safiyeddin, direnişin bugünkü gücü ve stratejisinin Siyonist Rejim'i paniğe soktuğunu belirtti.

Direnişin Lübnan’ı önemsidiğini belirten Safiyeddin, Direniş Ekseni’nde yer alan Hizbullah’ın Filistin'i özgürleştirme planına bağlı olmasına rağmen ülkenin yok edilmesinden yana olmadığını söyledi.